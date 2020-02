Cotele la pariuri pentru castigatoarea turneului de la Dubai: Simona Halep e vazuta abia cu a treia sansa!

Ziare.

Dupa meciul castigat greu cu Ons Jabeur , reprezentanta noastra e vazuta abia cu a treia sansa la triumf.4.75 e cota pentru un succes al Simonei la Dubai.Favorita e considerata Karolina Pliskova, cu cota 4, in timp ce adversara Simonei din sferturi, Aryna Sabalenka, e vazuta cu sansa a doua, avand cota 4.50.Urmeaza Garbine Muguruza, cu cota 6.00, in timp ce Anett Kontaveit si Elena Rybakina impart pozitia a 5-a, cu cota 10.00."Sfertul" de la Dubai dintre Simona Halep si Aryna Sabalenka e programat pentru joi, nu mai devreme de ora 18:30 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.17-22 februarie e perioada in care se desfasoara turneul de la Dubai.I.G.