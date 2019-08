Cu cine va juca Simona Halep in sferturi la Cincinnati, daca o va invinge pe Madison Keys

Ziare.

Daca o va invinge in aceasta noapte pe Madison Keys, tenismena noastra se va infrunta in sferturi cu americanca Venus Williams, ajunsa pe locul 65 in ierarhia WTA.Tenismena in varsta de 39 de ani a invins-o in optimile de finala pe croata Donna Vekic (locul 26 WTA).A fost 2-6, 6-3, 6-3 in favoarea tenismenei cu 7 turnee de Grand Slam la simplu castigate in cariera.Simona si Venus s-au intalnit de 7 ori, scorul fiind favorabil tenismenei noastre, cu 4-3. De altfel, constanteanca a castigat ultimele 4 dueluri directe cu americanca, doua dintre ele chiar in acest an, la Australian Open si Miami.Pana la sferturile de finala, Simona Halep trebuie sa treaca in optimi de Madison Keys, intr-o partida programata in aceasta noapte, incepand cu ora 02:00 - ora Romaniei.Jocul va fi transmis in direct de site-ul Ziare.com.Vezi: Cate favorite au mai ramas in competitiei la Cincinnati si cum arata partea de tablou a Simonei Halep I.G.