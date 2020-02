Cum a ales sa sarbatoreasca Simona Halep titlul de la Dubai. Dezvaluirea facuta de romanca la conferinta de presa

Ziare.

Romanca nascuta la Constanta, 28 de ani, s-a impus cu scorul de 3-6, 6-3, 7-6, iar dupa partida, la conferinta de presa oficiala, Simona a fost intrebata si cum va sarbatori acest mare triumf, al doilea de la Dubai din cariera, dupa cel din 2015.Simona Halep a marturisit ca nu a vizitat niciodata faimosul hotel din Dubai "Burj Al Arab", cea mai inalta constructie din lume, si ca intentioneaza sa faca acest lucru duminica dimineata: "Maine voi merge, probabil nu ar fi trebuit sa o spun, dar voi merge in vizita la Burj Al Arab. Mi-e rusine, nu am fost niciodata acolo. Voi lua micul dejun acolo, acesta e visul meu", puncta cu zambetul pe buze romanca de pe locul 2 mondial WTA Burj Al Arab e singurul hotel de sapte stele din lume, amplasat pe o insula artificiala, la 280 de metri departare de plaja Jumeirah, avand o inaltime de 321 metri.E interesant ca Simona Halep a cucerit al 20-lea titlu al sau in 2020 la aniversarea a 20 de editii pentru turneul WTA de la Dubai, capitala Emiratelor Arabe Unite.Ea a luat decizia de a se retrage de la turneul de la Doha , programat sa inceapa chiar de luni, acolo unde avea de aparat o finala. Ea isi poate pierde locul 2, putand fi depasita doar de Karolina Pliskova , insa numai daca sportiva din Cehia va bifa trofeul din capitala Qatarului.Citeste si:Urmatorul turneu pentru Halep va fi Mastersul de la Indian Wells , programat sa inceapa pe 9 martie, deci abia peste 2 saptamani.D.A.