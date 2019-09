Cum a fost imbracata Simona Halep la petrecerea jucatoarelor de la Beijing

Ziare.

Halep, 28 de ani, 6 WTA , a trecut de Rebecca Peterson, scor 6-1, 6-1, iar luni dimineata va da piept cu Ekaterina Alexandrova din Rusia, de la ora 11, meci LIVE pe Ziare.com.Pana la aceasta partida insa, jucatoarele prezente la China Open au fost invitate sa participe la petrecerea jucatoarelor, iar Simona Halep a tinut sa apara din nou intr-o maniera extrem de eleganta, intr-o rochie alba (vezi foto articol)."Schimbare rapida pentru petrecerea jucatorilor de la China Open", a notat sportiva noastra intr-o postare pe pagina sa de Facebook Ea a facut o poza cu echipamentul sportiv in care a fost imbracata in aceasta dimineata in meciul cu Peterson, dar a postat in paralel si "versiunea eleganta" a sa.Halep s-a calificat tot astazi si pentru Turneul Campioanelor , acolo unde se califica pentru a sasea oara consecutiv in cariera.Citeste si:Turneul de la Beijing este televizat pe DigiSport.