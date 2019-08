Cum arata cotele la pariuri pentru castigatoarea turneului de la Cincinnati: Trei mari favorite

Ziare.

Simona Halep, finalista la editia de anul trecut, pierduta in fata olandezei Kiki Bertens, e considerata una dintre favoritele la castigarea turneului din SUA.Tenismena noastra are cota 8.00, la fel ca si Ashleigh Barty si Naomi Osaka.Serena Williams, dupa retragerea din finala de la Rogers Cup, e privita abia cu sansa a 5-a, dupa ce in urma cu o saptamana era vazuta drept principala favorita.1. Simona Halep 8.00-. Ashleigh Barty 8.00-. Naomi Osaka 8.004. Karolina Pliskova 10.005. Serena Williams 12.006. Kiki Bertens 18.00-. Angelique Kerber 18.00-. Petra Kvitova 18.009. Elina Svitolina 20.00-. Aryna Sabalenka 20.0012-18 august e perioada in care se desfasoara turneul de la Cincinnati.I.G.