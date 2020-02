Cum arata cotele la pariuri pentru castigatoarea turneului de la Dubai dupa rezultatele surprinzatoare de marti

Ziare.

com

Simona Halep, cap de serie numarul 1 la turneul din Emiratele Arabe Unite, e considerata si de bookmakeri drept principala favorita la castigarea Openului dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari.4 e cota pe care o are un succes al Simonei Halep.Locul doi in preferintele caselor de pariuri e ocupat de Karolina Pliskova, cu cota 5, in timp ce Sofia Kenin si Garbine Muguruza impart pozitia a 3-a, cu cota 8.1. Simona Halep 42. Karolina Pliskova 53. Sofia Kenin 8-. Garbine Muguruza 85. Aryna Sabalenka 10Simona Halep va debuta maine in proba de simplu, urmand s-o intalneasca in turul doi pe Ons Jabeur.I.G.