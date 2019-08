Cum arata cotele pentru castigatoarea turneului de la Rogers Cup

Ziare.

Castigatoarea anul trecut la Openul Canadei, Simona Halep e vazuta cu prima sansa la victorie si la editia din 2019.4.50 e cota pentru un triumf al Simonei, aceeasi pe care o are si Serena Williams.Adolescenta de orgine romana Bianca Andreescu e vazuta cu sansa a 6-a la victorie, in timp ce adversara din sferturi a Simonei, cehoaica Marie Bouzkova, porneste cu ultima sansa.1. Simona Halep 4.502. Serena Williams 4.503. Karolina Pliskova 5.004. Naomi Osaka 6.005. Elina Svitolina 7.006. Bianca Andreescu 10.007. Sofia Kenin 12.008. Marie Bouzkova 22.00Vezi si: Programul complet al sferturilor de la Rogers Cup 5-11 e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.I.G.