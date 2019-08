Cum arata culoarul Simonei Halep la Cincinnati dupa rezultatele neasteptate de miercuri

Traseul virtual al Simonei Halep la Cincinnati

Ziare.

com

Finalista de anul trecut, Kiki Bertens (fav.5), si Belinda Bencic (fav.12) au parasit competitia de la primul meci. Ar fi putut s-o intalneasca pe Simona in sferturi.Tenismena noastra va intra in competitie miercuri, de la ora 18:00, impotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova.Daca o va invinge pe sportiva aflata pe locul 43 in clasamentul WTA, Simona va da piept in runda urmatoare cu castigatoarea partidei dintre Madison Keys (fav.16) si Daria Kasatkina.In sferturi, Simona poate da peste Venus Williams, Donna Vekic sau Victoria Azarenka.Apoi, in semifinale, Naomi Osaka si Elina Svitolina sunt cele mai periculoase posibile adversare, pentru ca in finala sa poata aiba parte de o confruntare cu Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Sloane Stephens.byeEkaterina Alexandrova;Madison Keys sau Daria Kasatkina;Venus Williams, Donna Vekic sau Victoria Azarenka;Naomi Osaka sau Elina Svitolina (posibil);Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Sloane Stephens (posibil).12-18 august e perioada in care se desfasoara turneul de la Cincinnati.Western & Southern Open e dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari.I.G.