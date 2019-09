Cum arata partea de tablou a Simonei Halep dupa rezultatele surprinzatoare inregistrate luni la Wuhan

Ziare.

Tenismena noastra, care beneficiaza de un prim tur liber, o va intalni pe cehoaica Barbora Strycova, intr-un meci ce va incepe la ora 06:00 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.Daca o va invinge pe tenismena in varsta de 33 de ani, Simona va da piept in runda urmatoare cu invingatoarea partidei dintre Elena Rybakina, beneficiara a unui wildcard, si Ons Jabeur, ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser.Mai departe, sferturile ar putea aduce o confruntare de foc cu Kiki Bertens sau Aryna Sabalenka.byeBarbora StrycovaElena Rybakina sau Ons Jabeur;Kiki Bertens sau Aryna Sabalenka (posibil);Ashleigh Barty sau Belinda Bencic (posibil);Karolina Pliskova, Petra Kvitova si Elina Svitolina (posibil).Wuhan Open 2019 e programat in perioada 22-28 septembrie si e dotat cu premii in valoare totala de 2,8 milioane de dolari.I.G.