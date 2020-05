Cum arata tenismena perfecta: Ce parte ar avea de la Simona Halep

Ziare.

Cornet a mentionat ca tenismena perfecta ar trebui sa aiba si pregatirea fizica a Simonei Halep."Jucatoarea perfecta? As lua spiritul meu de lupta pentru ca este destul de bun. Apoi, pregatirea fizica a Simonei Halep, dar si serviciul si forta Serenei Williams. De aesemenea, as mai lua lovitura de forehand a lui Ash Barty, e wow.Iubesc jocul sau in general, dar are o lovitura de forehand minunata. De asemenea, si jocul la fileu al Petrei Martici", a spus Alize Cornet, conform Essentially Sports In varsta de 30 de ani, jucatoarea nascuta la Nisa ocupa locul 59 in clasamentul WTA Cornet a ajuns cel mai sus in clasament pe locul 11, in 2009.C.S.