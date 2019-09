Cum au asteptat-o organizatorii de la Wuhan pe Simona Halep (Foto)

Ziare.

Sportiva noastra a ajuns in China si a efectuat joi primul antrenament dupa o pauza indelungata.Simona a fost insa impresionata de faptul ca organizatorii au primit-o cu un mesaj in limba romana, aflat in complexul sportiv."Bine ai venit", scria pe unul dintre birourile din complexul sportiv."Va multumesc pentru primirea calduroasa", a raspuns Simona printr-un mesaj publicat pe Twitter Sportiva noastra va debuta saptamana viitoare in turneul de la Wuhan.Anul trecut, Simona a fost eliminata in turul doi de la aceasta competitie.C.S.