Cum trece Simona Halep peste aceasta perioada de izolare cauzata de coronavirus: "Putem sa revenim in competitii la Roland Garros"

Cel care a vorbit despre masurile luate de Halep in ultima vreme este chiar antrenorul romancei, Artemom Apostu-Efremov. Acesta a anuntat ca daca turneul WTA de la Miami ar fi avut loc, Simona ar fi fost pregatita sa participe, dupa retragerea de la Indian Wells , cauzata de o accidentare la nivelul talpii: "Simona este in regula, daca nu ar fi fost aceasta amanare a turneelor, Simona ar fi fost apta pentru Miami, dar acum va face o recuperare completa.Pentru un moment pastram partea de izolare, lucrurile s-au petrecut rapid, zilele urmatoare nu vom merge pe teren. Acasa vom face mai multa pregatire fizica.Sunt multe exercitii pe care le putem face, Darren Cahill s-a intors in Australia, dar este mereu in contact cu noi", puncta antrenorul roman, colegul lui Cahill in echipa lui Halep, pentru cotidianul Fanatik. Efremov a fost intrebat si cam pe cand crede ca s-ar putea reveni la competitiile de tenis, iar fostul antrenor al Irinei Begu a spus ca la Roland Garros pare sa fie cel mai realist pronostic: "Eu ma gandesc ca din punct de vedere realist putem sa revenim in competitii la Roland Garros, deocamdata Madridul nu a anuntat nimic, dar e greu de crezut ca in Spania si Italia se vor mai desfasura competitii.Speram ca lucrurile o sa evolueze spre bine si sa-si revina la normal. Noi acum suntem la Bucuresti, este mai usor sa fim acasa in aceste momente. Nu ne permiteam sa mergem undeva si sa ramanem blocati intr-o tara straina", mai adauga pentru sursa citata mai sus Apostu.WTA a anulat toate turneele de tenis care ar fi urmat sa aiba loc in aceste 6 saptamani. Pronosticul lui Apostu - Efremov pare cel mai realist cand spune de Roland Garros, avand in vedere ca turneul parizian e programat sa inceapa la finele lunii mai.Ultimul turneu la care Simona Halep a participat a fost un succes, cel de la Dubai, in care in finala a trecut de Elena Rybakina din Kazahstan.D.A.