Daniel Dobre, despre relatia cu Simona Halep: Nu sunt si nici nu voi fi sclavul ei

Ziare.

com

Daniel Dobre spune ca reactiile nervoase pe care Simona le are uneori la adresa lojei sunt firesti in tenis si ca nu intelege anumite comentarii din presa."Are momente in care se descurca mereu singura, dar si momente cand are nevoie de loja, de sustinere. Simte ca are nevoie sa isi ia energia astfel. Dar oamenii nu inteleg asta. Au aparut articole ca cere de la sclavii ei sa aplaude.Ea se uita sa caute un sprijin! Si tu ce zici?Eu nu sunt sclavul Simonei si nici nu voi fi niciodata. Lucrurile pe care le fac, le fac pentru jucatori", a spus Daniel Dobre la Marius Tuca Show.Apoi, Dobre a mentionat ca este nemultumit de faptul ca simte ca nu este respectat."Cea mai mare problema pe care o am este ca jurnalistii vorbesc fara sa se documenteze. Pe mine nu ma defineste faptul ca am fost la Wimbledon . Ca sa ajung acolo, am avut campioni europeni in Turcia, in Germania. Am avut un club, am luat fete de la 16 ani de la zero si le-am dus in top 200.Am facut ceva ca sa ajung aici si am ajuns pe baza unor rezultate si experiente. Pe mine ma respecta jucatorii si tu vii ca jurnalist si spui ca sunt un nimeni si o panarama?", a adaugat Dobre.Daniel Dobre a reluat colaborarea in luna martie, la turneul de la Miami. Sub comanda lui, sportiva a castigat turneul de la Wimbledon In ultimele luni au existat insa si dialoguri tensionate la on-court-coaching, dar si reprosuri ale sportivei catre loja, in timpul meciurilor.C.S.