Daniel Dobre dezvaluie motivul real al despartirii de Simona Halep: Ce spune despre reprosurile adresate de sportiva

Fostul antrenor al Simonei a dezvaluit ca despartirea s-a produs deoarece ocupanta locului 2 WTA a considerat ca nu mai este suficient de pregatit pentru a o ajuta. Dobre a mentionat ca despartirea s-a produs pe cale amiabila, de comun acord, si ca are o relatie foarte buna cu Simona in continuare."Nu a fost neaparat surprinzator. Simona are o mare calitate si poate nimeni nu a observat-o. Ea totdeauna a facut niste pasi care au dus-o inainte. Si eu sunt printre primii care i-au spus acest lucru. Indiferent ca ma loveste pe mine sau ma priveste pe mine. Deciziile pe care le-a luat, indiferent daca este de antrenor, de preparator fizic, de pregatire au dus-o inainte. Ca atare, i-am spus: 'Ai incredere in tine'. Vorbind si cu ea stiu ce pot sa ofer si ce are nevoie. Ea are nevoie tot timpul sa se dezvolte. Poate m-am dezvoltat si eu odata cu ea, dar nu atat de mult incat pentru perioada urmatoare sa pot oferi ajutor. Mai erau si alte probleme de ale mele: probleme de familie, care nu m-au lasat tot timpul sa fiu la nivel mental, emotional, la nivelul la care s-ar fi doritAm fost 100%, dar te mai gandesti. Ea si cu Darren au considerat ca este mai bine sa aiba pe altcineva in echipa. Am discutat, nu s-a intamplat nimic neasteptat. Sunt niste decizii care ajuta sportivul. Niciodata eu ca antrenor nu o sa imi pun interesul pe primul loc inaintea sportivului. Sportivul este cel mai important. Ca atare, nu a fost nicio problema, vorbim in continuare, e totul ok", a spus Daniel Dobre pentru Fanatik Totodata, Dobre a dezvaluit ce mesaj i-a transmis Simona in SMS-ul de despartire."Asta mi-a scris si mi-a si spus:. Bineinteles. Nu ai de ce sa spui nu. Va depinde si de situatia mea profesionala, familiala, dar clar ca in momentul acesta, cineva de calibrul Simonei, cineva cu care te-ai inteles bine, normal ca te gandesti. Eu cred ca este pe maini bune si n-ar avea nevoie sa schimbe ceva. Sper sa aiba un sezon bun, a inceput bine si m-as bucura sa ia o medalie olimpica. Partea cu Olimpiada e importanta pentru ea", a dezvaluit Dobre.Apoi, Dobre a vorbit si despre desele momente in care Simona Halep i-a reprosat in timpul meciurilor ca nu aplauda suficient de puternic si nu o incurajeaza.El a explicat ca aceste momente sunt absolut firesti in tenisul profesionist."Cine n-a jucat tenis nu poate sa isi dea seama de emotiile si stresul care apar. Sunt oameni care reusesc sa se controleze si altii care nu. Sunt oameni pentru care controlul inseamna un pas inainte, pentru altii acelasi control inseamna scaderea randamentului, cand nu te exteriorizezi. Si ca atare, stiind aceste lucruri nu te poti supara. Acele reactii nu sunt un afront la tine, sunt reactii la niste stari emotionale care intr-o situatie normala nu apar. Cand cineva se comporta frumos cu tine si e normal, ii accepti pentru ca iti dai seama de stresul situatiei. Ea stie, nu ezita sa isi ceara scuze cand se calmeaza lucrurile. Si nu ai de ce sa te superi.S-a tot vorbit pentru ca la noi... Andy Murray a facut asta ani de zile. Au mai plecat Lendl, a plecat alt antrenor si si-a atins obiectivele cu acest caracter. Probabil ca daca nu era asa nu ajungea numarul 1 in lume. Este foarte usor sa judeci din afara daca nu ai trecut prin aceste experimente. In loc sa te bucuri ca s-a intamplat ceva, tu te iei cu ce a facut Simona si ce n-a facut. Si Federer s-a certat cu arbitrul si si-a cerut scuze, si Djokovic. Se intampla aceste lucruri. E normal ca nu sunt roboti. Fara nicio problema, fara niciun resentiment apar aceste lucruri. Toata lumea stie de ce apar aceste iesiri, toata lumea stie ca nu este ea cea care vrea sa te jigneasca si ca atare, subiectul este inchis pentru noi ca echipa", a adaugat Dobre.Dupa plecarea lui Daniel Dobre, Artemon Apostu Efremov a devenit co-antrenorul Simonei, alaturi de Darren Cahill C.S.