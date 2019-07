Daniel Dobre le transmite un mesaj "haterilor" Simonei Halep dupa victoria de la Wimbledon

Ziare.

Prin victoria din finala de la Wimbledon , Dobre e de parere ca Simona a reusit sa inchida gura tuturor contestatarilor."Normal ca te emotionezi. Dar pe mine nu m-a emotionat victoria in sine, ci modul in care a jucat Simona. A fost o demonstratie de calitate care ar trebui sa-i faca sa taca pe toti cei care s-au indoit vreodata de ea", a spus Daniel Dobre la Treizecizero Totodata, Dobre a mentionat ca starea de spirit a Simonei s-a schimbat considerabil in ultimele luni."Noi am simtit pe pielea noastra ambele fete ale Simonei. Si cea in care este suparata si greu de comunicat cu ea, dar si cea in care este volubila. Surprinzator a fost ca dupa meciul de la Roland Garros , cu Anisimova, a fost suparata, dar nu a intrat in acel gol in care intri normal.Nu a intrat in acea depresie, intre ghilimele, care s-o traga in jos pentru turneele urmatoare. Si-a setat un pic mintea, s-a gandit la turneul urmator", a adaugat Dobre.Despre persoanele care au contestat-o a vorbit si Simona, insa a ales un ton diferit."Eu nu am castigat ca sa inchid gura cuiva, ci ca sa fiu o sursa de inspiratie pentru tineri", a mentionat Simona la Arena Nationala.C.S.