Darren Cahill dezvaluie ce a remarcat la Simona Halep in ultimele saptamani

Cahill o "antreneaza" pe Simona prin videocall-uri zilnice si spune ca este admirabil profesionalismul jucatoarei din Constanta.In plus, Cahill a afirmat ca a remarcat ca Simona are o foame de rezultate mai mare ca oricand."Simona este incredibila, este foarte motivata! A facut o multime de antrenamente in Romania. In plus, este si Arti acolo care o ajuta sa-si pastreze ritmul. Nu a putut merge pe teren, dar nu este ingrijorator. A fost grozava pana acum, a efectuat recuperarea foarte bine.Este nerabdatoare sa joace din nou. A lucrat din greu, a facut exercitii pana acum. Sunt cu adevarat norocos ca lucrez cu o jucatoare atat de profesionista precum Simona", a spus Darren Cahill intr-o discutie cu fosta jucatoare Daniela Hantuchova pe podcast-ul slovacei.Turneele de tenis sunt amanate cel putin pana la mijlocul lunii august.Se asteapta ca revenirea sa aiba loc la turneul de la Cincinnati.C.S.