Darren Cahill dezvaluie cum a facut-o sa planga pe Simona Halep dupa un meci cu Sharapova

Ziare.

com

Cahill a dezvaluit cum a facut-o pe Simona Halep sa planga dupa ce aceasta pierduse in primul tur de la US Open 2017 in fata Mariei Sharapova."Dupa meci ne-am intalnit si plansese. I-am spus ca a luptat formidabil, ca sunt mandru de cum a tras de ea. Apreciam ca a dat totul pe teren si ca asta e cel mai important, indiferent de rezultatul partidei. Imediat ea m-a intrebat cum a jucat din punct de vedere tactic, unde a gresit.Eu ar fi trebuit sa imi musc limba, sa ii spun ca nu e nicio problema si ca vom discuta despre asta cu alta ocazie. Dar eu i-am zis 'Nu ai facut bine asta, ai gresit acolo, nu ai ales bine atunci' si tot asa. Dupa cateva minute in care m-a ascultat, i-au dat lacrimile si a plecat la vestiare", a povestit Darren Cahill la The Real DNA Podcast Cahill a mentionat ca regreta acel moment si ca i-a cerut scuze Simonei."Desi intentiile mele erau bune, desi eu credeam ca e bine ceea ce fac, am realizat cat de mult am gresit. Am mers dupa ea la vestiare, i-am zis ca imi pare rau ca nu am fost mai empatic in ultimele luni. I-am zis 'Simona, da-mi o imbratisare, te iubesc mult de tot. Esti parte din familia mea. Vom trece cu bine si peste momentul asta'.M-a imbratisat si mi-a raspuns ca astepta acest gest de vreo 3 luni. Acel moment a schimbat dinamica dintre noi. Am scapat de tensiune, ne-am distrat mult mai mult, iar ea a devenit mai relaxata. A fost o mare lectie pentru mine. Chiar si la 54 de ani iti dai seama ca mereu ai ceva de invatat. Mereu poti deveni mai bun. Poti gresi, dar e important sa inveti din acele momente", a completat Cahill.Simona pierduse meciul cu Sharapova din primul tur de la US Open 2017 cu 4-6, 6-4, 3-6.C.S.