Darren Cahill face o declaratie neasteptata despre Simona Halep

Ziare.

com

Cahill a afirmat ca nu intelege motivul pentru care Simona a dorit sa il readuca in echipa la finalul anului trecut."Simona Halep este o fata grozava, e muncitoare si e autodidacta. Nu parea are nevoie de mine ca antrenor. Chiar nu stiu de ce m-a readus in echipa. In orice caz, o apreciez enorm", a spus Cahill pentru presa din Australia.Revenirea lui Darren Cahill in echipa Simonei s-a produs in luna noiembrie a anului trecut.Chiar daca in sezonul precedent nu au lucrat impreuna, cei doi au pastrat constant legatura si australianul a consiliat-o.Fara Cahill in rolul de antrenor oficial, Simona a castigat al doilea titlu de Grand Slam din palmares, la Wimbledon 2019.C.S.