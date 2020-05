Darren Cahill i-a trimis un colet special Simonei Halep din Australia: Reactia sportivei noastre

Ziare.

Antrenorul australian i-a trimis sistemul PlaySight Go si astfel va putea sa urmareasca toate sedintele de pregatire, din mai multe unghiuri."Abia astept sa folosesc noul sistem. I-am trimis un dispozitiv Simonei in Romania pentru a putea urmari live sedintele de pregatire si sa asist la antrenamente. Conectam sportul prin tehnologie si lumea devine mai mica si mai buna", a scris Darren Cahill pe Twitter Totodata, Simona a anuntat ca este nerabdatoare sa revina pe teren."Sa fiu sincera, m-am plictisit in casa, insa asta este situatia. Abia astept sa joc din nou tenis. Acum e momentul potrivit pentru toti sa iesim afara", a mai spus Simona.Sportiva noastra se va putea pregati din nou pe terenul de tenis incepand cu 15 mai.Competitiile se vor relua insa cel mai probabil dupa mijlocul lunii august.C.S.