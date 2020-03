Darren Cahill nu poate sta departe de tenis nici in timpul pandemiei de coronavirus si a gasit doi "inlocuitori" pentru Simona Halep (Video)

Ziare.

Sezonul oficial de tenis din WTA si ATP este suspendat pana in luna iunie cel putin, pana pe 7 iunie, dar pana atunci antrenorul Darren Cahill si-a gasit noi elevi in absenta Simonei Halep, aflata in izolare fortata la Bucuresti.Cahill si-a indreptat atentia astfel asupra celor doi copii ai sai, Tahlia Cahill (15 ani) si Benjamin Cahill (19 ani). Dupa cum se poate vedea in imaginile VIDEO de mai jos, Cahill a facut cateva miscari de antrenament cu fata sa, care a si reusit un forehand de senzatie.Darren Cahill este antrenorul langa care Simona Halep a cucerit primul sau trofeu de Mare Slem, Roland Garros in 2018, dupa o finala cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.La finalul acelui an, Cahill anunta despartirea de Halep temporar, pentru un singur an, cu un mesaj postat pe pagina sa de Facebook : "Dupa o lunga perioada de gandire, discutii si multi ani in care am fost mai bine de 30 de saptamani plecat departe de familie, am decis sa iau o pauza de 12 luni pentru a fi impreuna cu copiii mei in faze importante ale cresterii lor, in ultimul an de liceu, antrenamente sportive si alte domenii care consuma timp", spunea atunci Darren.