Darren Cahill si Daniel Dobre s-au pus de acord - ce schimbare vor face in jocul Simonei Halep

Chiar daca sportiva noastra se afla in vacanta, Dobre pregateste deja sezonul pe hard din SUA.Astfel, dupa ce s-a consultat cu Darren Cahill, Dobre a anuntat ca va incerca sa modifice serviciul doi al sportivei."Am vorbit cu Darren, se uita si el si imi da intotdeauna niste sfaturi pe care le vad si eu. Vom lucra serviciul doi, va trebui sa sara mingea mai mult. Vom lucra la inaltimea mingei mai mult", a spus Dobre la Treizecizero. Simona se afla momentan in vacanta, dar isi va relua pregatirile la inceputul lunii august.Luna urmatoare, Simona va participa la Rogers Cup, Cincinnati si US Open C.S.