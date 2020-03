Decizia luata de Simona Halep dupa declararea pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

Chiar daca alte tenismene continua sa se antreneze, Simona a hotarat ca cel mai sigur lucru in momentul de fata este sa stea inchisa in casa.Tocmai de aceea, sportiva noastra efectueaza doar exercitii de mentinere in propria locuinta si nu mai iese pe teren, chiar daca ar fi putut face acest lucru la complexul lui Ion Tiriac "Pentru moment, masura cea mai buna este sa ramana inchisa. Primul turneu este peste cel putin 6 saptamani. Nu este o graba sa se antreneze. Nu avem nevoie sa incarcam, tenis nu se joaca. Aerul in baloane este recirculat, este mai periculos si este mai bine fara antrenamente in aceasta perioada", a declarat antrenorul Simonei, Artemon Apostu Efremov, la Digi Sport.Turneele de la Indian Wells , Miami, Charleston si Stuttgart, la care Simona era inscrisa, au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus.Deocamdata nu se stie cand se va juca din nou tenis in circuitul feminin.C.S.