Decizia luata de Simona Halep inaintea debutului in noul sezon

Pentru a fi cat mai pregatita de Australian Open , Simona a luat decizia de a se inscrie si in proba de dublu de la Adelaide.Astfel, sportiva noastra va face pereche cu o alta romanca, Raluca Olaru Romancele le vor infrunta in primul tur pe Kveta Peschke si Demi Schuurs (Cehia/Olanda), favoritele numarul 2 ale competitiei.Nu este pentru prima data cand Simona si Raluca vor face pereche in circuit. Ele au mai jucat impreuna si in 2019, la Wuhan si Eastbourne.In proba de simplu, Simona va intra direct in turul 2, urmand sa se dueze cu Alja Tomljanovici sau Yulia Putintseva.C.S.