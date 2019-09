Decizie surprinzatoare luata de Simona Halep pentru viitorul sezon 2020 din WTA

Ziare.

La 28 de ani, aflata pe 6 WTA in acest moment, proaspat calificata la Turneul Campioanelor si in mod matematic, Simona Halep a anuntat faptul ca are de gand sa participe anul viitor in probele de dublu-mixt la toate turneele de Mare Slem.Jucatoarea noastra anuntase deja anterior ca are de gand sa participe la toate cele 3 probe de la Tokyo, simplu, dublu fete si dublu mixt: "Am in minte sa joc la Olimpiada inclusiv la dublu-mixt. De asta am decis ca la anul sa evoluez in toate turneele de Mare Slem in aceasta proba. Inca nu m-am decis asupra celui cu care voi face pereche.Ma inscrisesem si la US Open in acest an, dar am luat decizia sa ma retrag. Asa ca voi face asta la Australian Open Roland Garros si Wimbledon ", a fost declaratia sportivei noastre in cadrul unei conferinte de presa oficiale, care a avut loc la Beijing, inainte de startul turneului WTA Premier Mandatory, acolo unde tenismena nascuta la Constanta are un personal best o finala bifata in 2017.La Beijing, duminica, Halep a trecut de Rebecca Peterson in primul tur, scor 6-1, 6-1, la capatul unei demonstratii de tenis:Referitor la turneul de la US Open despre care vorbea Halep, acolo trebuia sa faca pereche alaturi de Horia Tecau la dublu mixt, dar cei doi au declarat forfait inainte de disputarea primului tur, dupa infrangerea de la simplu cu Taylor Townsend a romancei.Halep si Tecau au cea mai buna performanta la un Grand Slam un sfert de finala la US Open.Turneul olimpic de tenis de la Tokyo are loc intre 25 iulie - 2 august.Citeste si:Turneul de la Beijing este in intregime televizat de DigiSport.