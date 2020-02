Elena Rybakina, despre finala cu Simona Halep de la Dubai

Ziare.

Jucatoarea din Kazahstan a afirmat ca vrea sa castige indiferent ce ar fi acest meci, fiind foarte increzatoare dupa rezultatele bune din acest an."Vreau sa castig si antrenorul meu ma ajuta. Nu am nimic de pierdut in acest turneu. Sper sa o tin tot asa. Vreau sa castig indiferent ce ar fi. Am un an bun, am multa incredere. Stiu ca va fi greu in finala, dar voi intra pe teren cu gandul sa dau tot ce am mai bun", a spus Rybakina la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady, scor 6-2, 6-0.In finala de la Dubai, Simona o va intalni pe Elena Rybakina, aflata pe locul 19 in clasamentul WTA Singura intalnire precedenta dintre Simona si Rybakina a avut anul trecut la Wuhan, cand sportiva noastra s-a retras in primul set.Elena Rybakina este una dintre cele mai in forma jucatoare din acest an, avand 19 victorii si 3 infrangeri. Ea a castigat turneul de la Hobart si a mai ajuns in finala la Shenzhen si Sankt Petersburg.Finala turneului de la Dubai va avea loc sambata, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.