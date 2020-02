Elena Rybakina explica de ce a pierdut finala cu Simona Halep de la Dubai

Ziare.

Rybakina a declarat ca diferenta in marea finala de la Dubai s-a facut la retur, capitol la care Simona a stat foarte bine."Simona are un retur de exceptie si este foarte dificil sa-i faci fata. Eu am un serviciu bun, dar nu a fost deloc usor cand am intalnit-o. Cred ca aici a fost cheia.Este o jucatoare completa, atat la retur, dar si in jocul de pe linia de fund, lupta si alearga in continuu. Este un exemplu", a spus Rybakina in conferinta de presa de la Doha Amintim ca Simona Halep a castigat, sambata, finala turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o pe Elena Rybakina cu 3-6, 6-3, 7-6 (5).Pentru Simona urmeaza o pauza de cateva saptamani pana la Indian Wells , competitie ce va incepe pe 9 martie.Simona a reusit, totodata, sa castige la Dubai al 20-lea titlu WTA din intreaga cariera.C.S.