Elena Rybakina face o noua declaratie despre Simona Halep dupa ce s-a retras de la Doha

Intrebata ce ar schimba daca ar rejuca finala cu Simona de la Dubai, sportiva din Kazahstan a raspuns fara sa stea pe ganduri."A fost un meci foarte echilibrat si am avut sansa sa castig. Am condus cu 3-1 in decisiv si la tie-break am avut 5-4. Ce as schimba? As schimba felul in care am jucat anumite puncte, mai ales in tie-break. As fi avut o alta atitudine. Pana la urma a fost un meci bun, ea a luptat pana la final", a afirmat Rybakina intr-o conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a castigat, sambata, finala turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o pe Elena Rybakina cu 3-6, 6-3, 7-6 (5).Pentru Simona urmeaza o pauza de cateva saptamani pana la Indian Wells , competitie ce va incepe pe 9 martie.Simona a reusit, totodata, sa castige la Dubai al 20-lea titlu WTA din intreaga cariera.C.S.