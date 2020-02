Elena Rybakina, intr-o forma uimitoare: Rezultatele impresionante obtinute de tenismena din Kazahstan in acest an

S-a impus la Bucuresti

Ziare.

com

Tenismena in varsa de 20 de ani are un inceput de an de-a dreptul impresionant, cu o finala castigata si alte doua pierdute.Cu exceptia Australian Open-ului, unde a fost scoasa de Ashleigh Barty, Rybakina a ajuns in ultimul act la celelalte patru turnee la care a luat parte in 2020!2-6, 4-6 in finala cu Ekaterina Alexandrova;7-6 (7), 6-3 in finala cu Shuai Zhang;1-6, 3-6 in finala cu Kiki Bertens.19 victorii si 3 infrangeri are Elena Rybakina in acest an, ocupand primul loc in topul tenismenelor cu cele mai multe succese din 2020.Printre jucatoarele de top pe care Elena Rybakina le-a invins in acest an le observam pe Karolina Pliskova, Sofia Kenin sau Elise Mertens. La Dubai 2020, jucatoarea din Kazahstan a trecut de Sofia Kenin, Katerina Siniakova, Karolina Pliskova si Petra Martic.Inaintea turneului de la Dubai, Elena Rybakina se afla pe locul 19 in ierarhia WTA, iar in prezent, in clasamentul LIVE, a urcat pe pozitia a 17-a.Anul trecut, Elena Rybakina a disputat doua finale, castigand primul ei turneu WTA din cariera chiar la Bucuresti, dupa o finala cu Patricia Tig.Cu Simona s-a intalnit o singura data, in 2019, la Wuhan, cand sportiva noastra a abandonat la scorul de 4-5 in primul set.Finala de la Dubai dintre Simona Halep si Elena Rybakina e programata pentru sambata, incepand cu ora 17:00 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.