Elina Svitolina se compara cu Simona Halep

Ziare.

com

"M-am uitat pe statistici si doar eu, Simona Halep si Karolina Pliskova am ramas in top. Noi avem constanta cand jucam turneele mai mici. Eu incerc sa raman concentrata pe fiecare meci si nu fac diferenta intre Grand Slam-uri si celelalte turnee. Eu de fiecare data cand intru pe teren dau suta la suta!", a spus Elina Svitolina intr-o conferinta de presa la Doha In total, Elina Svitolina a petrecut 151 de saptamani in top 10 WTA , dintre care 145 consecutive.In schimb, Simona Halep are 318 saptamani in top 10 WTA, toate consecutive.Sportiva noastra a castigat in cariera 20 de turnee WTA, iar Elina Svitolina are 13 in palmares.Simona are 2 turnee de Grand Slam castigate, in timp ce ucraineanca niciunul.C.S.