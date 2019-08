Emotii pentru Simona Halep la Cincinnati: Anuntul facut de sportiva noastra

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca resimte o stare de oboseala, acuzand perioada de repaus facuta dupa turneul de la Rogers Cup."Jocul nu este atat de rau, dar starea mea fizica nu este grozava. A trebuit sa stau departe de teren 3-4 zile dupa durerile de saptamana trecuta. Ma simt obosita in timpul meciurilor, dar voi ajunge si la o forma buna", a spus Simona la Tennis Channel.Sportiva noastra se va duela in optimile de finala cu americanca Madison Keys, aflata pe locul 18 in clasamentul WTA Partida din optimile de finala va avea loc vineri, de la ora 2:00 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona si Madison s-au mai intalnit de sase ori pana acum, iar sportiva noastra a castigat ultimele cinci meciuri Ultima partida a avut loc la Turneul Campioanelor 2016, cand Simona s-a impus in doua seturi. Cele doua ar fi trebuit sa joace si in optimi la Roma 2018, numai ca Madison Keys a abandonat si meciul nu a avut loc.C.S.