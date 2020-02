Fanii tunisieni, complet lipsiti de fair-play in timpul meciului Simonei Halep de la Dubai

Ziare.

Acestia au refuzat sa aiba un comportament potrivit jocului de tenis si au facut galagie in timpul punctelor.Incepand cu setul secund, dupa ce Simona si-a revenit, tunisienii din tribune au inceput sa strige in timpul punctelor "aut" pentru a o deruta pe sportiva noastra."Doamnelor si domnilor, va rog inca o data sa nu mai anuntati deciziile din tribune in timpul punctelor", a anuntat arbitrul de scaun la microfon.De altfel, si Simona Halep s-a aratat mirata de comportamentul tunisienilor."M-am simtit ca la un meci de fotbal", a remarcat Simona Halep la finalul confruntarii.Au fost si multi romani la meciul Simonei, dar acestia au avut un comportament superb si au incurajat-o in permanenta pe favorita lor.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa o victorie superba reusita in meciul cu Ons Jabeur (45 WTA ).Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastica.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.C.S.