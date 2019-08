Forbes a anuntat suma reala castigata de Simona Halep in 2018: Cati bani a incasat doar din sponsorizari

Ziare.

Potrivit publicatiei americane, Simona Halep ocupa locul 4 in acest clasament.Anul trecut, Simona a avut venituri totale in valoare de 10.2 milioane de dolari. 6.2 milioane de dolari reprezinta premiile de la turnee, in timp ce 4 milioane de dolari sunt banii proveniti din sponsorizari.Sportiva noastra are contracte de publicitate cu companii precum Nike, Wilson, Mercedes -Benz si Hublot.Lider in topul jucatoarelor cu cele mai mari venituri din 2018 este Serena Williams , cu 29.2 milioane de dolari (4.2 milioane din premii si 25 de milioane din sponsoroizari).Marea surpriza este insa nipona Naomi Osaka , aflata pe locul 2, cu 24.3 milioane de dolari. Osaka a castigat 8.3 milioane de dolari din premii si alte 16 milioane de dolari din sponsorizari.Pe locul 3 o regasim pe Angelique Kerber , cu venituri in valoare totala de 11.8 milioane de dolari in 2018 (5.3 milioane din premii si 6.5 milioane din sponsorizari).Anul trecut, Simona a reusit sa depaseasca nume grele precum Caroline Wozniacki (venituri de 7.5 milioane de dolari) si Maria Sharapova (7 milioane de dolari).In topul prezentat de Forbes, primele 10 sportive cu cele mai mari venituri provin de tenis. Fotbalista Alex Morgan si jucatoarea de badbinton P.V. Sindhu, cu cate 5 milioane de dolari, sunt sportivele cel mai bine platite din celelalte discipline.C.S.