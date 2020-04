Fostul antrenor al Simonei Halep, la ora dezvaluirilor: "Chiar i-a fost frica de acel virus"

Ziare.

Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvaluit, cu aceasta ocazie, ca sportiva noastra n-a participat la Jocurile Olimpice din urma cu patru ani deoarece se temea de virusul zika."Chiar vorbeam si cu Simona Halep zilele trecute, tenisul este vioara a doua acum. Viata de zi cu zi e mai importanta. Mai tineti minte si cand a fost cu Jocurile Olimpice, eram tot cu ea si multa lume nu a crezut ca i-a fost frica de acel virus, la Rio", a spus Dobre intr-o interventie la Radio HIT Iasi, potrivit Prosport "Pentru o fata tanara care vrea sa aiba copii in viitor, chiar ii era frica de acest lucru. Si atata vreme cat stia ca exista o sansa cat de mica ca ea sa poata avea la un moment dat probleme de sanatate, din cauza participarii la un turneu, intotdeauna va alege sanatatea si viitorul. Tenisul domina o perioada scurta din viata, dupa care trebuie sa traiesti dupa aceea. Si ce faci? Traiesti cu regretul ca te-ai imbolnavit intr-un turneu si ai anumite probleme? E foarte matura abordarea Simonei, cu toate ca nu intotdeauna este respectata", a adaugat acesta.Daniel Dobre e sceptic ca vom mai avea parte de vreun meci de tenis in acest an."Vedem daca se va tine US Open... Vedem ce se intampla si acolo, pagubele sunt mari si la ei. Vedem cum este si economia. Pana la urma turneele sunt legate si de bunastarea economica, pentru ca sponsorii trebuie sa aiba bani sa ne sustina, oamenii trebuie sa aiba bani pentru a merge sa vada turneele. Ori daca situatia va persista e clar ca partea economica sufera. Oamenii vor avea si mai putini mai bani, faci turnee fara spectatori? Cu sponsori mai mici? Se poate si asta... Va fi foarte greu", a punctat Dobre.13 iulie e data pana la care ATP si WTA au suspendat, momentan, toate turneele de tenis.