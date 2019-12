Francesca Schiavone a invins cancerul si acum vrea s-o antreneze pe Simona Halep

Ziare.

Fosta tenismena italiana, castigatoare la Roland Garros in 2010, spune ca viseaza s-o pregateasca pe tenismena romana."As vrea s-o antrenez pe Simona Halep", a dezvaluit Francesca intr-un interviu acordat Gazzettei dello Sport "Este o fata seriosa si mi-ar placea sa o antrenez. Are un potential urias si poate reveni pe primul loc in lume si sa ramana mult timp acolo", a completat aceasta.Francesca Schiavone a dezvaluit joi ca, in ultimele sapte luni, a dus cea mai grea lupta din viata ei. Jucatoarea care s-a retras anul trecut din tenis a fost diagnosticata cu o tumoare maligna.Din fericire, fosta sportiva, acum in varsta de 39 de ani, a trecut cu bine peste aceasta perioada.Francesca Schiavone s-a retras din tenis in 2018, dupa ce a castigat 8 turnee la simplu in cariera.Cel mai important succes al italiencei s-a produs in vara lui 2010, cand s-a impus la Roland Garros.4 e cea mai buna pozitie ocupata de Francesca Schiavone in ierarhia WTA.I.G.