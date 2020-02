Gafa comisa de presa internationala dupa strigatul disperat al Simonei Halep

Ziare.

In presa internationala, declaratiile Simonei au fost redate ca fiind un atac la adresa Federatiei Romane de Tenis."Simona Halep pune la indoiala munca Federatiei Romane de Tenis", titreaza spaniolii de la Punto de Break "Romanca a cerut Federatiei Romane de Tenis sa creeze infrastructura pentru viitoarea generatie. Unelel tari precum SUA, Franta, Australia si Spania au traditia unui sistem care creeaza jucatori de top in serie. In schimb, Simona Halep nu este rodul unei astfel de culturi. Din acest motiv s-a si plans recent", a mai scris sursa citata.De asemenea, si alte publicatii din intreaga lume au preluat aceasta informatie eronat.In realitate, Simona s-a aratat nemultumita doar de clasa politica, sustinand ca sportul din Romania nu este sprijinit suficient.In interventia de miercuri, Simona Halep a cerut ca bugetul sportului romanesc sa fie marit. De asemenea, Simona a mai cerut si ca Bucurestiul sa aiba o noua Sala Polivalenta."Este ceva important pentru sportul romanesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generatie care are neovie de infrastructura. Avem nevoie de o sala unde sa joace echipa de Fed Cup Fac apel pentru aceasta cauza. Consider ca tenisul romanesc are nevoie de ajutor. Trebuie sa se consturiasca un sistem pentru noile generatii. Este mare nevoie", a afirmat Simona.De asemenea, Nadia Comaneci Ilie Nastase , Gabi Szabo si Camelia Potec au avut si ei luari de pozitie pe acest subiect.C.S.