Gafa pe care a comis-o Lindsay Davenport in privinta Simonei Halep

Intr-o interventie la Tennis Channel, Davenport a afirmat ca Simona obtinuse, pana la Wimbledon 2019, o singura victorie "ciudata" in fata Sereni Williams.S-a referit la victoria de la Turneul Campioanelor 2014, obtinuta in faza grupelor, cu 6-0, 6-2. Totusi, Davenport a sustinut ca aceasta victorie a fost datorata faptului ca Serena era deja calificata in semifinale, ceea ce nu este adevarat.Dimpotriva, Serena s-a calificat abia in ultimul meci din grupe in semifinale, ajutata de Simona Halep , care a castigat un set in partida cu Ana Ivanovici "Simona a castigat unul dintre cele mai mari meciuri ale carierei la Wimbledon. Dar o invinsese pe Serena o data in 10 meciuri, in faza grupelor la Turneul Campioanelor A fost o victorie ciudata, oricum. A fost in faza grupelor, Serena era deja calificata la acel moment. A fost ciudata rau victoria aceea", a spus Davenport.Simona si Serena aveau sa se reintalneasca in finala de la Turneul Campioanelor 2014, iar americanca s-a impus.C.S.