Halep impresioneaza si la dublu: "E foarte bine sa joci cu Simona!"

Ziare.

com

Dupa ce a obtinut trofee alaturi de Irina Begu , Simona impresioneaza in aceasta perioada facand pereche cu o alta romanca, este vorba despre Raluca Olaru Aceasta din urma a explicat si de ce reuseste sa joace bine atunci cand este in acelasi teren cu fostul numar 1 WTA "E intotdeauna foarte bine sa joci cu Simona, ea este foarte solida de pe fund, iar mie, ca jucatoare de dublu, imi creaza un mare avantaj pentru ca imi este mult mai usoara treaba la fileu", a explicat Olaru pentru DigiSport Simona Halep si Raluca Olaru au ajuns pana in semifinalele turneului WTA de la Eastbourne, ele trecand in sferturi de perechea formata din Alicja Rosolska si Zhaoxuan Yang, dupa un meci in trei seturi.Fetele noastre s-au impus cu 2-6, 6-0, 10-4, la capatul unui meci ce a durat o ora si 3 minute.In semifinale, Simona si Raluca se vor duela cu perechea formata din Kirsten Flipkens si Bethanie Mattek-Sands.