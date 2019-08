Iata cand va disputa Simona Halep primul meci la Rogers Cup 2019

Ziare.

com

Reprezentanta noastra beneficiaza de un prim tur liber si va intra pe teren direct in turul doi, intr-un meci ce va fi programat miercuri.In turul doi, Simona va da peste invingatoarea dintre frantuzoaica Kristina Mladenovic, beneficiara a unui wildcard, si o jucatoare venita din calificari, al carei nume il vom afla abia duminica.byeKristina Mladenovic sau o jucatoare venita din calificari;Madison Keys sau Donna Vekic (posibil);Sloane Stephens, Caroline Garcia sau Aryna Sabalenka (posibil);Naomi Osaka, Serena Williams sau Caroline Wozniacki (posibil);Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Kiki Bertens (posibil).5-11 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.2,8 milioane de dolari sunt premiile toate ale competitiei din Canada.La editia de anul trecut, Simona Halep a invins-o in finala pe Sloane Stephens, trecandu-si in palmares cel de-al doilea ei trofeu la Openul Canadei, dupa cel cucerit in 2016.I.G.