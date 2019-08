Iata ce-a declarat Simona Halep la conferinta de presa de dupa meciul cu Kuznetsova

Ziare.

com

Halep, campioana en titre la Rogers Cup, se afla pentru a cincea oara in sferturi la turneul canadian dupa ce a dispus cu 6-2, 6-1 de Kuznetova, in doar 67 de minute, fata de doua ore si jumatate cat a durat meciul cu Brady."Cred ca am jucat mai bine decat ieri (miercuri, n. red.), chiar daca adversara a fost diferita. Svetlana joaca lovind cu mult efect. Brady a lovit foarte tare. Sunt jucatoare diferite", a spus Halep la conferinta de presa de dupa meci, citata de WTA."Cred ca am lovit bine mingea si sunt foarte multumita de felul in care am jucat impotriva ei, deoarece e mereu dificil si de fiecare data avem meciuri tari", a adaugat Halep.Rogers Cup pare a fi unul dintre turneele favorite ale romancei, care a cucerit doua trofee consecutive la Montreal, in 2016 si 2018, in timp ce la Toronto a jucat o finala in 2015 si a disputat o semifinala in 2017.Kuznetova este in revenire dupa ce a ratat debutul sezonului din cauza unei accidentari la genunchi."Am avut multe, multe meciuri impreuna si mereu dificile. E uimitor ca inca mai joaca. Dupa accidentarea dura pe care a avut-o, revine si joaca la acest nivel. Este o campioana, a castigat doua titluri de Mare Slem si multe turnee si o admir pentru ce face. Sper ca va continua sa joace, deoarece este foarte simpatica".Halep are acum 5-3 in meciurile directe.In turul urmator, Halep (27 ani), numarul patru mondial, o va infrunta, vineri, pe cehoaica Marie Bouzkova (21 ani, 91 WTA), venita din calificari, care in optimi a dispus de letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-2, 6-2."Singura provocare pe care o simt este aceea de a castiga meciul urmator. Nu conteaza impotriva cui joc. Faptul ca sunt din nou in sferturi de finala aici inseamna mult pentru mine. Inseamna ca incep sa simt din nou ritmul pe care l-am avut la Wimbledon, sa spunem asa", a comentat Halep."Am fost un pic ingrijorata in vacanta ca va fi dificil sa revin, dar e normal sa iei pauze din cand in cand. Vreau doar sa ies pe teren si sa joc mai bine decat am facut-o azi (cu Svetlana Kuznetova, n. red.) ", a concluzionat Halep.