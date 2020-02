Iata ce-a spus Elena Rybakina dupa finala pierduta cu Simona Halep

Ziare.

Sportiva in varsta de 20 de ani, care sambata seara a disputat cea de-a patra finala din acest an, e multumita de modul in care a evoluat.Jucatoarea din Kazahstan considera ca, in ciuda infrangerii din finala, a avut o saptaman foarte buna."Am jucat foarte bine. A fost un meci strans. Sunt un pic suparata pentru ca am pierdut din nou in finala. La inceputul saptamanii, nu ma asteptam, totusi, sa ajung atat de departe. Asa ca a fost o saptamana foarte buna pentru mine", a spus Rybakina la conferinta de presa de dupa meci.Vezi si: Prima reactie oferita de Simona Halep dupa ce a castigat turneul de la Dubai Simona Halep a castigat, sambata seara, turneul de la Dubai, dupa o finala complicata cu Elena Rybakina.Tenismena noastra, cap de serie numarul 1 la turneul din Emiratele Arabe Unite, s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5).Doua ore si jumatate a durat finala dintre Simona Halep si Elena Rybakina.I.G.