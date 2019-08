Iata ce-a spus Marie Bouzkova dupa meciul castigat prin abandon in fata Simonei Halep

Ziare.

Tenismena din Cehia, aflata la primul succes in fata unei jucatoare din Top 5 WTA, spune ca e dezamagita ca n-a putut sa joace mai mult cu Simona."Bineinteles ca sunt dezamagita ca Simona a trebuit sa se retraga. M-am simtit foarte bine jucand impotriva ei, chiar daca a fost doar pentru un set. A fost o experienta grozava", a declarat Marie Bouzkova la conferinta de presa de dupa meci."Am avut schimburi de mingi lungi, asa ca poate a vrut sa se protejeze pentru a nu lupta si mai mult in setul doi si poate trei. Asa ca i-a fost frica sa nu o doara si mai mult", a adaugat aceasta.In semifinale, Marie Bouzkova o va intalni pe Serena Williams si asteapta cu nerabdare aceasta partida."Serena a fost modelul meu. Felul in care joc, tehnica mea, backhand-ul sunt putin similare cu ale ei. O sa incerc sa ma bucur cat mai mult de meci si sa lupt", a conchis tanara sportiva din Cehia.Simona Halep a abandonat sambata dimineata in sferturile de finala de la Rogers Cup, dupa ce a pierdut primul set al meciului cu Marie Bouzkova, scor 4-6.Tenismena noastra a acuzat probleme la glezna stanga.I.G.