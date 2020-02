Iata ce scrie presa internationala dupa revenirea superba a Simonei Halep din "sfertul" cu Aryna Sabalenka

Ziare.

WTA titreaza ca Simona a reusit "un nou act Houdini" dupa ce in runda precedenta a salvat o minge de meci cu Ons Jabeur."Capul de serie numarul 1 a revenit dupa ce a pierdut primul set si a invins-o pe Aryna Sabalenka pentru a ajunge in semifinale la Dubai. A fost un nou act Houdini din parea Simonei la doar 24 de ore distanta de la revenirea din meciul cu Ons Jabeur" -"Simona Halep inchide ziua la Dubai cu o revenire fantastica in fata Arynei Sabalenka" -"Singura favorita ajunsa in semifinale e Simona Halep. Campioana din 2015 trece cu bine peste o partida complicata cu Aryna Sabalenka" - Tennis WorldSimona Halep s-a calificat, joi seara, in semifinalele turneului de la Dubai, dupa ce-a invins-o in sferturile de finala pe Aryna Sabalenka.Tenismena noastra s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-2, si si-a luat revansa, astfel, pentru infrangerea suferita in fata jucatoarei din Belarus la turneul de la Adelaide, de la inceputul anului.In semifinala programata maine, nu mai devreme de ora 17:00 - ora Romaniei, ocupanta locului 2 in ierarhia WTA o va intalni pe americanca Jennifer Brady (locul 52 WTA), ajunsa pe tabloul principal de la Dubai dupa ce-a trecut de calificari.I.G.