Iata cu cine va juca Simona Halep in turul doi la Rogers Cup

Reprezentanta noastra, campioana la editia de anul trecut, va da piept in runda a doua cu invingatoarea meciului dintre frantuzoaica Kristina Mladenovic, beneficiara a unui wildcard, si americanca Jennifer Brady, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Noutatea o reprezinta repartizarea lui Brady pe partea de tablou a Simonei.Americanca in varsta de 24 de ani le-a invins in calificari pe Destanee Aiava (6-1, 6-1) si pe Monica Puig (6-3, 6-2).Cu Kristina Mladenovic (locul 50 WTA), tenismena noastra s-a intalnit de sase ori pana in prezent, scorul fiind egal, 3-3.De parta cealalta, Simona n-a jucat niciodata cu Jennifer Brady (locul 76 WTA).Jocul dintre Kristina Mladenovic si Jennifer Brady e programat astazi, de la ora 18:00 - ora Romaniei.turul I: byeturul II: Kristina Mladenovic sau Jennifer Brady;optimi: Madison Keys sau Donna Vekic (posibil);sferturi: Sloane Stephens, Caroline Garcia sau Aryna Sabalenka (posibil);semifinale: Naomi Osaka, Serena Williams sau Caroline Wozniacki (posibil);finala: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Kiki Bertens (posibil).5-11 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.2,8 milioane de dolari sunt premiile toate ale competitiei din Canada.La editia de anul trecut, Simona Halep a invins-o in finala pe Sloane Stephens, trecandu-si in palmares cel de-al doilea ei trofeu la Openul Canadei, dupa cel cucerit in 2016.I.G.