Iata cum arata culoarul Simonei Halep dupa rezultatele neasteptate de la Rogers Cup

Favorita numarul 9, Aryna Sabalenka, si favorita numarul 14, Madison Keys, au fost eliminate inca din runda inaugurala.Sabalenka apierdut disputa cu Anastasia Pavlyuchenkova in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 5-7, in timp ce Madison Keys a fost eliminata de Donna Vekic dupa un meci de infarct, incheiat cu scorul de 6-3, 6-7 (5), 6-7 (5).Madison Keys a avut trei mingi de meci in setul doi, la scorul de 5-4!Apoi, intr-un joc din turul doi, favorita numarul 7, Sloane Stephens, a pierdut surprinzator in fata jucatoarei venite din calificari, cehoaica Marie Bouzkova.Tenismena aflata pe locul 91 in ierarhia WTA s-a impus in fata finalistei de anul trecut, cu 6-2, 7-5, dupa o ora si 42 de minute.Jennifer Brady;Donna Vekic sau Svetlana Kuznetsova;Marie Bouzkova, Jelena Ostapenko sau Anastasia Pavlyuchenkova;Serena Williams sau Naomi Osaka (posibil);Karolina Pliskova, Kiki Bertens sau Elina Svitolina (posibil).Simona Halep o va intalni in aceasta seara, in jurul orei 19:30 - ora Romaniei, pe Jennifer Brady, in turul doi de la Rogers Cup 2019.Anul trecut, Simona Halep s-a impus la turneul din Canada dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.