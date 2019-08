Iga Swiatek a invins-o pe Caroline Wozniacki cu ajutorul... Simonei Halep!

Ziare.

com

Iga Swiatek s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-3, 6-4, si spune ca a reusit sa revina in meci datorita experientei pe care a capatat-o de la infrangerea suferita in fata Simonei Halep, la Roland Garros."Am jucat in afara zonei mele de confort. Si voi continua sa joc in afara zonei de confort pentru ca vreau sa lovesc puternic. Lucrez cu antrenorul meu pentru a schimba ceva in joc, sa-mi adaug mai multe 'arme', pe care sa le pot folosi", a declarat Swiatek."A fost greu. Am avut multe emotii si am fost nervoasa pe toata durata meciului. Am incercat sa dau tot ce-am mai bun, sa pun mingea in pozitie perfecta si sa nu risc prea mult, pentru ca asta a fost greseala care am facut-o la Openul Frantei, cand am jucat cu Halep", a adaugat tenismena aflata pe locul 65 in ierarhia WTA.In optimile de finala, Iga Swiatek va avea parte de un nou meci de foc, impotriva japonezei Naomi Osaka.La editia din acest an de la Roland Garros, Iga Swiatek a fost spulberata in optimile de finala de Simona Halep, cu un categoric 6-1, 6-0.I.G.