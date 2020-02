Ilie Nastase i-a cerut Simonei Halep sa nu mai reprezinte Romania in circuitul WTA

Ziare.

Fostul lider al clasamentului ATP a facut aceasta cerere in contextul in care Federatia Romana de Tenis are finantarea blocata inca din 2017."A venit noul ministru si Federatia de tenis nu a fost invitata la intalnirea cu toate ministerele. I-am spus lui Halep.... Daca oamenii nu vor sa te invite, inseamna ca omul (ministrul Ionut Stroe - n.red.) a luat-o razna complet.Cand a luat job-ul in primire a invitat toate federatiile, cu exceptia Federatiei Romane de Tenis, ca sunt probleme cu statutul si cu ministerul. Nu e normal. Ei pedepsesc niste copii. Daca Federatia nu are un buget, nu poate sa-i trimita sa joace. Copiii astia sunt pedepsiti ei. De ce, au facut ceva?", a spus Ilie Nastase la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" Apoi, Nastase a afirmat ca statutul roman nu s-a comportat deloc bine cu Simona Halep "In loc s-o intrebe pe Simona daca vrea o academie, daca vrea sa aiba un turneu... Spaniolii i-au facut gratis lui Nadal o academie de 30-40 de milioane de euro", a mai spus Nastase.Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.Chiar daca au existat numeroase promisiuni ca situatia va fi rezolvata, atat in timpul guvernarii PSD , dar si in ultimele luni, lucrurile au ramas in acelasi stadiu.C.S.