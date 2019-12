Ilie Nastase ii da un sfat pretios Simonei Halep

Ziare.

Nastase a indemnat-o pe ocupanta locului 4 WTA sa se inscrie la cat mai putine turnee in sezonul urmator."La ora actuala, avem rezultate foarte bune in tenis, avem un fost numar 1 mondial. Tenisul e sport olimpic, dar eu nu il consider sport olimpic. Acum, daca avem numar 1, nu consider ca avem si medalie.Eu cred ca trebuie sa se concentreze mai mult pe turneele de Grand Slam, sa joace mai putin turneele neimportante", a spus Ilie Nastase pentru Gsp. Totodata, Nastase s-a aratat ingrijorat de felul in care evolueaza tenisul romanesc."Lucrurile merg rau in tenis, ca in tot sportul. Nu am primit bugetul de doi ani. Copiii nu pot fi trimisi la turneele de copii, sunt multe probleme. E Romania", a comentat Nastase.C.S.