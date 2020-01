Ilie Nastase spune ca Simona Halep poate invata multe de la o alta tenismena romana: "N-ar mai pierde niciun meci"

Ziare.

Fostul mare tenismen roman e convis ca, daca Simona Halep ar avea ambitia Monicai Niculescu, nu ar mai pierde niciun meci!"Simona e ambitioasa. Asta e cel mai important. Mai e o jucatoare ambitioasa, Monica Niculescu, care joaca la fel si daca e condusa cu 5-0. Daca ar avea ambitia ei, n-ar mai pierde niciun meci", a spus Ilie Nastase la emisiunea Marius Tuca Show, potrivit Mediafax "Eu nu am pus presiune pe mine. Daca ai fost numarul unu, asta i-am spus si lui Halep, nu mai conteaza ca acum esti pe doi, trei sau cinci. Ea trebuie sa uite si sa fie foarte concentrata la turneele de Mare Slem. Ai fost numarul unu o data, e de ajuns! Cred ca tot jucatorii vor sa faca performanta acolo", a completat acesta.Simona Halep a ocupat locul 1 in clasamentul WTA timp de 64 de saptamani.6 ani au trecut de cand Simona Halep se afla in Top 10 WTA.