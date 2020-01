Imagini amuzante cu nepoata Simonei Halep, care o imita pe campioana de la Wimbledon in momentele tensionate: "Stai sa ma enervez!"

Ziare.

Romanca fosta lidera mondiala WTA , acum pe pozitia a treia din lume, se amuza pe seama unui filmulet primit in Australia in care evolueaza ca "vedeta principala" nepotica sa Tania. Micuta a imitat-o aproape la perfectie pe dubla campioana de Mare Slem, in momentele sale de enervare, filmuletul devenind rapid unul viral, publicat de Simona pe pagina sa de Instagram, pe InstaStory mai exact, iar imaginile VIDEO le puteti urmari aici Dupa ce a lovit o minge de tenis cu racheta, Tania a lasat racheta in jos. A ridicat-o ulterior si a imitat reactia matusii sale in momentele sale de maxima enervare: "Stai sa ma enervez!", spune Tania in timp ce da cu racheta de podea.Simona Halep (28 de ani, 3 WTA ) va debuta marti la Australian Open 2020, contra americancei Jennifer Brady, 24 de ani, 49 WTA, la o ora ce va fi ulterior anuntata de organizatorii de la Melbourne.In 2018, Simona Halep evolua in finala de la Australian Open, pierzand atunci dramatic la Caroline Wozniacki , scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Pe locul 3 mondial WTA incepe Simona Halep turneul de la Antipozi, acolo unde mai mereu s-a simtit foarte bine, iar anul trecut era eliminata in optimi de catre Serena Williams D.A.Citeste si: