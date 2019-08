Incep meciurile pe bani grei la Rogers Cup pentru Simona Halep: Miza financiara a urmatorului duel

Ziare.

com

Odata cu calificarea in sferturi, tenismena romana si-a asigurat un cec in valoare de 60.455 de dolari.O prezenta in semifinale i-ar aduce, insa, o recompensa de 126.950 de dolari.Mai departe, prezenta in finala e premiata cu 253.420 de dolari, in timp ce invingatoarea va pleca acasa cu 521.530 de dolari.2,8 milioane de dolari sunt premiile totale de la Rogers Cup 2019.In sferturile de finala ale turneului din Canada, tenismena romana o va infrunta, sambata dimineata, pe cehoaica Marie Bouzkova."Sfertul" dintre Simona Halep si Marie Bouzkova va avea loc sambata dimineata, in jurul orei 04:00 - ora Romaniei.Simona Halep a castigat editia de anul trecut a Rogers Cup dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.